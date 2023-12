Κόσμος

Μεξικό: “Ντου” ενόπλων σε πάρτυ γενεθλίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η δεύτερη ένοπλη επίθεση ενόπλων σε εορταστική εκδήλωση, σε λίγες μόλις μέρες, στην χώρα.

-

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 26 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν τρεις ένοπλοι, χθες Παρασκευή, σε πάρτι γενεθλίων μιας 15χρονης κοπέλας στην πολιτεία Σονόρα του βορειοδυτικού Μεξικού.

Η εισαγγελία θεωρεί πως στόχος των δραστών ήταν ο φερόμενος ως αρχηγός συμμορίας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για γυναικοκτονία, απαγωγή και εγκληματική δράση. Μαζί με εκείνον, από τα πυρά των δραστών σκοτώθηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι (δύο άνδρες και τρεις γυναίκες), σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εισαγγελίας.

Στις 17 Δεκεμβρίου, 11 νέοι δολοφονήθηκαν σε εορταστική εκδήλωση στην πολιτεία Γουαναχουάτο του κεντρικού Μεξικού. Οι δράστες αιματοκύλισαν την εκδήλωση, όταν τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν επειδή δεν ήταν στη λίστα των προσκεκλημένων, ανέφεραν τότε οι αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

“I LOVE Σου Κου” σε εορταστικό κλίμα το Σάββατο (εικόνες)

Καιρός: Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου