Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα 30 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη των:

Οσιομάρτυρος Ανυσίας της εν Θεσσαλονίκη.

Μαρτύρων Φιλεταίρου Λέοντος του αρχιμανδρίτου, Γεδεών «Καρακαλλινού» του νέου, του εν Τυρνάβω, Θεοδώρας της από Καισαρίδος.



Ο άγιος Φιλέταιρος ήταν από τη Νικομήδεια. Διακρινόταν για την βαθιά πίστη του αλλά και το εκθαμβωτικό εξωτερικό κάλλος, κάτι που δεν υπολόγισε ποτέ, γνωρίζοντας ότι μετράει η ψυχική ομορφιά και όχι η εξωτερική. Ποτέ δεν βασίστηκε σε αυτή, παρ` όλο που αυτή θα του εξασφάλιζε μία άνετη ζωή. Οι ειδωλολάτρες θέλοντας να εκμεταλλευτούν το φυσικό του κάλλος, προσπαθούσαν να τον προσελκύσουν στον ειδωλολατρισμό. Όταν κάποτε μετέβη στη Νικομήδεια ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, άκουσε για τον Φιλέταιρο και ζήτησε να του γνωρίσουν το άτομο με την τόση ομορφιά. Μόλις τον είδε, μαγεύτηκε και του ζήτησε να μπει στην ακολουθία του, με την προϋπόθεση ότι θα αρνηθεί το χριστιανισμό. Ο άγιος αποκρίθηκε ότι θα υπηρετήσει τον αυτοκράτορα, αλλά δεν θα έπαυε να υμνεί και να λατρεύει τον Ιησού Χριστό. Γι` αυτή την ομολογία του, φυλακίστηκε, αφέθηκε όμως ελεύθερος μετά από λίγο καιρό. Όταν όμως ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Μαξιμιανός, ο Φιλέταιρος καταδιώκτηκε και βασανίστηκε. Διεσώθη όμως και μετέβη σε όρος προς τα μέρη της Σιγριανής. Στα μέρη εκείνα ο Άγιος Φιλέταιρος, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:14 Η Σελήνη είναι 17.9 ημερών Πηγή: ecclesia.gr Ειδήσεις σήμερα: Μεξικό: “Ντου” ενόπλων σε πάρτυ γενεθλίων “I LOVE Σου Κου” σε εορταστικό κλίμα το Σάββατο (εικόνες) Καιρός: Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο