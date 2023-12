Αθλητικά

Μπακς: Εξαιρετικός ο Αντεντοκούμπο - Έκλεισαν την χρονιά με νίκη

Ο “Greek Freak” ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, και οδήγησε τα ελάφια στη νίκη κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 34 πόντους και ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 31 για να οδηγήσουν τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 119-111 επί των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.

Ο Αντετοκούνμπο πήρε επίσης 16 ριμπαουντ, ενώ ο Μάλικ Μπίσλι πρόσθεσε 15 πόντους χάρη σε πέντε τρίποντα. Ο Κρις Μίντλετον συνέβαλε με 13 πόντους και 11 ασίστ καθώς οι Μπακς κέρδισαν για ένατη φορά σε 10 αγώνες.

Το Κλίβελαντ καθοδηγήθηκε από τον Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος επέστρεψε αφού έχασε τέσσερα παιχνίδια λόγω ασθένειας και έδωσε 34 πόντους και εννέα ασίστ. Ο Τζάρετ Άλεν πρόσθεσε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Κρεγκ Πόρτερ Τζούνιορ ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε και τους 14 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο και ο Μαξ Στρους ολοκληρώθηκε με 12 πόντους.

Ο παράγοντας που διαμόρφωσε τα δεδομένα στο παιχνίδι ήταν τα άσχημα σουτ 3 πόντων των Καβαλίερς: 6 από 43 (14%).

Το Κλίβελαντ προηγήθηκε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με τον Άλεν να σκοράρει 16 πόντους στα πρώτα 12 λεπτά.

Οι Μπακς έφτασαν πιο κοντά στο δεύτερο με ένα σερί 10-0 αφού έχαναν έως και 15, αλλά οι Καβαλίερς μπήκαν στην ανάπαυλα με πλεονέκτημα 59-52.

Το Μιλγουόκι ανέβηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Μπακς επικράτησαν του Κλίβελαντ με 40-21 στην περίοδο και πέρασαν μπροστά με προβάδισμα 92-80, καθώς οι Καβαλίερς συνέχισαν να αστοχούν από μακριά.

Στο τέταρτο, η ορμή άλλαζε συνεχώς, καθώς το Κλίβελαντ μείωσε τη διαφορά. Με 6:43 για τη λήξη, οι Καβαλίερς ήταν στους έξι πόντους και μείωσαν στους τέσσερις με 56,8 δευτερόλεπτα.

Το Μιλγουόκι σφράγισε το αποτέλεσμα στη γραμμή των ελεύθερων βολών, με τον Μίντλετον να ευστοχεί σε δύο και τον Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί κάτω από το καλάθι.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-31, 59-52, 80-92, 111-119

Οι Σέλτικς, χωρίς Τέιτουμ και Πορζίνγκ...κατάφεραν να χάσουν διαφορά 20 πόντων κόντρα στους Ράπτορς, κάνοντας τα εύκολα-δύσκολα, αλλά το τέλος κατάφεραν να πάρουν την νίκη με 120-118.

Διαφορά 20 πόντων απώλεσαν και οι Μάτζικ, αλλά στο τέλος πιο ψύχραιμοι έφτασαν στην επιτυχία κόντρα στους Νικς, με 117-109. Ο Φραντζ Βάγκνερ με 32 πόντους και ο Πάολο Μπανκέρο με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές.

Σούπερ Ντέβιν Μπούκερ οδήγησε με 35 πόντους τους Σανς σε εύκολη νίκη με 133-119 επί των Χόρνετς, οι Κλίπερς λύγισαν τους Γκρίζλις, νίκες για Μάτζικ, Μπλέιζερς και Γουίζαρντς, επίδειξη από τους Θάντερ στο Ντένβερ, νικώντας με 119-93 τους πρωταθλητές Νάγκετς, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να σταματάει στους 40 πόντους.

Με ηγέτη τον Τάϊρις Μάξι οι Σίξερς-που έπαιξαν για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς τον Τζοέλ Εμπίντ-, πέρασαν από το Χιούστον νικώντας με 127-131 τους Ρόκετς. Ο Μάξι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 42 πόντους, με τον Τομπάιας Χάρις να προσθέτει 22 πόντους και τον ΝτιΆντονι Μέλτον 15 πόντους.

Οι Μπλέιζερς επικράτησαν με 134-128 των Σπερς , που αγωνίστηκαν χωρίς τον Βικτόρ Γουερμπανιαμά, έχοντας κορυφαίους σκόρερ τους Τζέραμι Γκραντ και Μάλκολμ Μπρόγκντον, οι οποίοι είχαν από 27 πόντους, ενώ οι Γουίζαρντς με ηγέτη τον Κάιλ Κούζμα- που σημείωσε 26 πόντους-,κέρδισαν τους Νετς με 110-104 του Μπρούκλιν.



Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Μπρούκλιν 110-104

Ορλάντο-Νέα Υόρκη 117-108

Βοστώνη-Τορόντο 120-118

Ατλάντα-Σακραμέντο 110-117

Κλίβελαντ- Μιλγουόκι 111-119

Χιούστον-Φιλαδέλφεια 127-131

Ντένβερ- Οκλαχόμα 93-119

Φοίνιξ-Σαρλότ 133-119

Πόρτλαντ- Σαν Αντόνιο 134-128

ΛΑ Κλίπερς-Μέμφις Γκρίζλις 117-106