Βριλήσσια: Φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από κλήση που δέχτηκε για φωτιά σε διαμέρισμα στα Βριλήσσια.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Νικηταρά και στο συμβάν επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένοικός του σπιτιού έχει απομακρυνθεί και είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά ασθενοφόρο ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιον εγκλωβισμένο.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Νικηταρά στα Βριλήσσια Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2023





Την ίδια ώρα, πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί τη οδού Ελλησπόντου στη Νέα Σμύρνη. Για την επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Σύμφωνα με πληριοφορίες, το διαμέρισμα έχει καταστραφεί σχεδόν ολόκληρο από τις φλόγες ενώ απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ελλησπόντου στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2023





