Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη διαρρήκτη χωρίς δίπλωμα

Η “τρελή πορεία” του νεαρού, η καταδίωξη και... τα όπλα.

Ένας 18χρονος συνέληφθη στην Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταδίωξη της αστυνομίας. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε έλεγχο των Αρχών και προσπάθησε να ξεφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Όταν τον σταμάτησαν, οι ένστολοι διαπίστωσαν πως ο νεαρός, δεν ήταν κάτοχος διπλώματος οδήγησης, ενώ είχε στην κατοχή του δύο κατσαβίδια και κουκούλα full face.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Σύλληψη ατόμου για επικίνδυνη οδήγηση, παράβαση της νομοθεσίας «περί όπλων» και απείθεια

Στο πλαίσιο περιπολιών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης προέβησαν στη σύλληψη 18χρονου ημεδαπού για επικίνδυνη οδήγηση, παράβαση της νομοθεσίας «περί όπλων» και απείθεια.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες (29-12-2023) σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο 18χρονος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, δε συμμορφώθηκε σε σχετικά σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, διαπράττοντας πληθώρα τροχονομικών παραβάσεων και διαταράσσοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης και από την περαιτέρω έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) κατσαβίδια και μία (1) κουκούλα τύπου full face.

Επιπλέον, σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5.700 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

