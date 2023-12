Παράξενα

Φάρσαλα: Το viral ημερολόγιο των αγροτών για το 2024 (εικόνες)

Επιστρέφουν τα ημερολόγια των νεων αγροτών από την Σκοπιά που είχαν γίνει viral.

Τα ημερολόγια των νέων αγροτών της Σκοπιάς, που έγιναν ανάρπαστα στο πανελλήνιο, επιστρέφουν για το 2024 και θα έχουν μέσα τις καλύτερες στιγμές των τελευταίων ετών.

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα σε πενήντα και πλέον οικογένειες που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας, έξω από την Λάρισα.

Σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και Πρόεδρος Σκοπιάς κ. Ηλίας Τσούτσος αναφέρει τα εξής: ''Ξεκινήσαμε το 2017 με το πρώτο μας ημερολόγιο που έγινε πολύ γρήγορα viral ακολούθησε το επόμενο το 2019, έπειτα το 2021 και τελευταίο το 2022, κάθε χρόνο και περισσότερη η αγάπη σας. Φέτος όλα τα προηγούμενα 4 ημερολόγια, γίνονται 1 για καλό σκοπό.Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα σε πενήντα και πλέον οικογένειες που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας, έξω από την Λάρισα.''

Πηγή: ifarsala.gr

