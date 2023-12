Κοινωνία

Αθήνα: Σύλληψη υπόπτου για βομβιστική επίθεση στην Τουρκία

Πώς έγινε αντιληπτός από τις Αρχές ο άνδρας ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία.

Σύλληψη 40χρονου Τούρκου που διώκεται με Ερυθρά Αγγελία από την Ιnterpol Τουρκίας έγινε το πρωί στην Αθήνα.

Ο ύποπτος πήγε στο Αλλοδαπών για να ανανεώσει το δελτίο αιτήσαντος ασύλου και κατά την πληκτρολόγηση του ονόματος το σύστημα χτύπησε «κόκκινο».

Κατηγορείται για ένταξη σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση. Φέρεται να συμμετείχε σε βομβιστική επίθεση που έγινε το 2013 σε κυβερνητικό κτίριο στο Τουντζελι στην πόλη Τουντσελι. Την ευθύνη είχε αναλάβει η οργάνωση TKP/ML – TIKKO.

