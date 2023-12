Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Ένοπλος “έπαιζε κρυφτό” στους αστυνομικούς (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και πως προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, που οδήγησε στην σύλληψη του.

Στην σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Κατασχέθηκε ένα πιστόλι και 13 φυσίγγια.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνεχείς περιπολίες πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών που επηρεάζουν άμεσα τo αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες χθες (29-12-2023) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. , 37χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν στον Άγιο Παντελεήμονα τον 37χρονο να κινείται ύποπτα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και μετά από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι και -13- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

