Αδερφοκτόνος – Νέα Σμύρνη: Η κατάθεση του 18χρονου

Τι κατέθεσε στον Ανακριτή ο 18χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος, κατηγορούμενος για τον θάνατο του αδερφού του.

Του Γιάννη Αρβανίτη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Ο 18χρονος, απαντούσε επί ώρες στις ερωτήσεις του Ανακριτή, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τσακώθηκε με τον 16χρονο αδερφό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα με ψαλίδι.

Ο δικηγόρος του κατέθεσε και πολυσέλιδο υπόμνημα, όπου μεταξύ άλλων, γινόταν αναφορά, για ένα περιβάλλον με δυσκολίες και με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο, στο ψυχισμό των δύο αδερφών.

«Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η κακιά στιγμή. Φυσικά υπήρξαν μεταξύ μας τσακωμοί, χτυπήματα, εμπλοκή της Αστυνομίας, ζηλοφθονίες για ασήμαντες αφορμές, αλλά και τσακισμένη ψυχολογική κατάσταση για εμάς. Οι γονείς μας πάλευαν και η κακόμοιρη η μάνα μου κι ο πατέρας μου προσπάθησαν να με βοηθήσουν με προσφυγές στην εισαγγελία, είτε σε νοσοκομεία και ψυχολόγους, τα σχετικά στοιχεία τα οποία σας προσκομίζω», κατέθεσε ο 18χρονος από τη Νέα Σμύρνη.

Ο κατηγορούμενος, που προφυλακίστηκε, περιέγραψε το αιματηρό επεισόδιο, λέγοντας πως πρώτος χτυπήθηκε από τον αδερφό του, στο χειρουργημένο του χέρι, επειδή αυτός του πήρε μια μπλούζα δώρο της συντρόφου του, κάτι που τελικά, προκάλεσε την αντίδρασή του.

«Υπεραγαπώ τον αδερφό μου. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφυγε από τη ζωή, νομίζω ότι ζει. Δεν διανοούμαι πως υπαίτιος είμαι εγώ, που άθελά μας μετά τον καβγά μας στο πατρικό μας σπίτι, ενώπιον της γιαγιάς, τη μάνας και της συντρόφου μου, που είναι κι αυτή βασανισμένο παιδί κι έτσι ταιριάξαμε και αγαπιόμαστε εδώ και καιρό», κατέθεσε στο απολογητικό του υπόμνημα ο 18χρονος.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του νεαρού, δήλωσε πως, θα προσφύγει κατά της απόφασης για προφυλάκισή του.

Στις Δικαστικές Αρχές κατέθεσαν και πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος των δύο αδερφών, που περιέγραψαν ως προβληματική τη σχέση που υπήρχε ανάμεσά τους, ζητώντας ο 18χρονος να αντμετωπιστεί στο μέτρο του δυνατού, με κάποια επιείκια.

