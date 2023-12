Life

Στέλιος Ρόκκος: “Έχασε” τον αδερφό του που έκανε ψαροντούφεκο

Θρήνος για τον γνωστό τραγουδιστή, ο αδερφός του οποίου εντοπίστηκε νεκρός.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Στέλιου Ρόκκου, μετά τον θάνατο του αδερφού του τραγουδιστή, Νίκου.

Ο 50χρονος, ο οποίος είχε πάει για ψαροντούφεκο στη Λήμνο, αγνοείτο από το απόγευμα του Σαββάτου και το ίδιο βράδυ εντοπίστηκε νεκρός από ιδιώτη, που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Στέλιος Ρόκκος στη Θεσσαλονίκη μάλιστα, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, έβγαλε ανακοίνωση στήριξης του γνωστού καλλιτέχνη.

