Στέλιος Ρόκκος: Θρήνος για τον θάνατο δεύτερου αδελφού του μέσα σε 3 χρόνια

Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του Στέλιου Ρόκκου, λίγο πριν "δύσει" το 2023. Πως συνέβη το κακό. Ο τραγουδιστής "έχασε" δύο αδέλφια και μάλιστα σε ίδια ηλικία.

Στο πένθος βυθίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια η οικογένεια του Στέλιου Ρόκκου, λόγω του θανάτου του αδερφού του τραγουδιστή, Νίκου.

Ο αδερφός του δημοφιλούς τραγουδιστή, που ασχολείται επαγγελματικά με το ψάρεμα, πήγε το πρωί του Σαββάτου για ψαροντούφεκο στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στη Λήμνο, ωστόσο καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες, σήμανε "συναγερμός" και κινητοποιήθηκαν οι δικοί του άνθρωποι καλώντας το λιμεναρχείο.

Άνδρες του Λιμενικού Σώματος, τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, εντόπισαν την βάρκα, τον εξοπλισμό και προσωπικά του αντικείμενα, ενώ ειδοποιήθηκαν και δύτες για έρευνα.

Δυστυχώς, ο 50χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του χωριού Παναγιά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει το limnosreport.gr, ο Νίκος Ρόκκος ήταν από τα πλέον αγαπητά άτομα όχι μόνο στο χωριό του Καλλιόπη, που πρόσφατα τον ανέδειξε και πρόεδρο της τοπικής κοινότητας όπου και ζούσε, αλλά και σ ολόκληρη την Λήμνο που είχε παντού φίλους.

Είχε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα με καταστήματα εστίασης σε Λήμνο και Μυτιλήνη, ενώ τα τελευταία χρόνια διατηρούσε ταβέρνα στην Καλλιόπη. Άνθρωπος της δουλειάς ασχολούνταν επαγγελματικά και με το ψάρεμα . Είχε τρία παιδιά που υπεραγαπούσε…..

Το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Στέλιος Ροκκος, έβγαλε ανακοίνωση με αφορμή την τραγωδία, τονίζοντας ότι «στη δύσκολη αυτή στιγμή» είναι όλοι δίπλα του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη οικογενειακή τραγωδία για τον Στέλιο Ρόκκο, καθώς το 2021 είχε χάσει και τον άλλον αδερφό του, από ανακοπή καρδιάς, επίσης σε ηλικία 50 ετών.

Η είδηση του θανάτου του είχε τότε βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, αλλά και την τοπική κοινωνία καθώς ο Κώστας Ρόκκος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και γνωστός από τις επιχειρήσεις που διατηρούσε στην περιοχή.

Ο Στέλιος Ρόκκος έχει ακόμα μια αδερφή, την Αγγελική.

