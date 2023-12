Life

Πόλα Αμπντούλ: Αγωγή για σεξουαλικές επιθέσεις από παραγωγό

Τι υποστηρίζει η Πόλα Αμπντούλ, η οποία κατέθεσε αγωγή σε βάρος του παραγωγού της, για σεξουαλικές επιθέσεις.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια και σταρ του «American Idol» Πόλα Αμπντούλ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του βρετανού τηλεοπτικού παραγωγού Νάιτζελ Λίθγκοου, καταγγέλλοντας σεξουαλικές επιθέσεις την εποχή κατά την οποία συνεργάστηκαν σε δύο δημοφιλή προγράμματα ανάδειξης ταλέντων.

Η Πόλα Αμπντούλ, η οποία έγινε διάσημη ως τραγουδίστρια στα τέλη της δεκαετίας του 1980, κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή σε δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, υποστηρίζοντας ότι ο Λίθγκοου της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ασανσέρ στο περιθώριο γυρισμάτων του διαγωνισμού τραγουδιού «American Idol».

O Νάιτζελ Λίθγκοου, παραγωγός δημοφιλών τηλεοπτικών προγραμμάτων ανάδειξης ταλέντων, φέρεται να θώπευσε το στήθος και τα γεννητικά όργανα της Αμπντούλ, μεταξύ άλλων ανεπιθύμητων σωματικών επαφών, μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου στο τέλος μιας ημέρας με οντισιόν για το «American Idol». Η Πόλα Αμπντούλ προσπάθησε να τον απωθήσει και έφυγε τρέχοντας μόλις άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ, αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Ο βρετανός παραγωγός αρνείται όσα του καταλογίζονται, σύμφωνα με τον ιστότοπο TMZ. «Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Πόλα κι εγώ συναναστρεφόμασταν ως αγαπημένοι – εντελώς πλατωνικά – φίλοι και συνάδελφοι», δήλωσε ο Λίθγκοου στο TMZ. «Χθες, όμως, ενημερώθηκα για αυτούς τους ισχυρισμούς μέσω του Τύπου και θέλω να είμαι σαφής: όχι μόνον είναι ψευδείς, αλλά είναι βαθύτατα προσβλητικοί για εμένα και για όσα πρεσβεύω», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Αμπντούλ ενημέρωσε αμέσως τους συνεργάτες της για την σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε από τον Λίθγκοου, αλλά δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του επειδή φοβήθηκε μήπως χάσει τη δουλειά της. Επιπλέον, το συμφωνητικό εχεμύθειας που είχε υπογράψει δεν της επέτρεπε να μιλήσει δημοσίως για το συμβάν, αναφέρει στην αγωγή της.

Ανάλογο περιστατικό φέρεται να συνέβη χρόνια αργότερα, όταν η Πόλα Αμπντούλ ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής στον τηλεοπτικό διαγωνισμό «So You Think You Can Dance», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Η Αμπντούλ, 61 ετών σήμερα, είχε γίνει εκ νέου εξαιρετικά δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πρωταγωνιστώντας ως μέλος κριτικής επιτροπής σε τηλεοπτικά προγράμματα ανάδειξης ταλέντων.

Στην αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Λίθγκοου, 74 ετών σήμερα, της ρίχτηκε στον καναπέ του σπιτιού του στο Λος Άντζελες έπειτα από ένα δείπνο εργασίας. Η Αμπντούλ λέει ότι τον απώθησε και πάλι και «έφυγε αμέσως από το σπίτι του Λίθγκοου».

Η 61χρονη σταρ προβάλλει και άλλους ισχυρισμούς για τον μεγιστάνα του χώρου του θεάματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι κάποτε ο Λίθγκοου της τηλεφώνησε για να την κοροϊδέψει, υποστηρίζοντας ότι «πέρασαν επτά χρόνια και επήλθε παραγραφή» για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της.

Η Πόλα Αμπντούλ ισχυρίζεται επίσης ότι υπήρξε μάρτυρας ανάλογης επίθεσης του Λίθγκοου σε βάρος μιας βοηθού της στην εκπομπή «So You Think You Can Dance».

Η αγωγή κατατέθηκε λίγα 24ωρα πριν από την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου που προβλέπεται σε νόμο της Καλιφόρνιας για προσφυγές θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν παραγραφεί.

