Κοινωνία

ΕΕΣ: “Γεύματα Αγάπης” στον Πειραιά για το τέλος του 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στήριξε τους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά.

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω των εορτών, στήριξε τους άστεγους, προσφέροντας "γεύματα αγάπης", στο λιμάνι του Πειραία, έχοντας ως σκοπό να μην μείνει κανένας άνθρωπος μόνος τους αυτές τις μέρες.

Οι εθελοντές και κοινωνικοί λειτουργοί του οργανισμού προσέφεραν, μεταξύ άλλων, ζεστά γεύματα και ροφήματα, είδη ατομικής υγιεινής, είδη προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, και μέσα προστασίας από τον Covid 19.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διένειμε πρωτοχρονιάτικα «γεύματα αγάπης» στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά (30/12)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στην προσπάθειά του να υποστηρίξει τους συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και ενόψει της Πρωτοχρονιάς, υλοποίησε το Σάββατο (30/12) μεγάλη δράση ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων (streetwork) στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, στη μεγάλη δράση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. στον Πειραιά, διανεμήθηκαν, από κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές όλων των Σωμάτων του Ε.Ε.Σ, ζεστά γεύματα και ροφήματα, υλικό άμεσης κοινωνικής βοήθειας, είδη ατομικής υγιεινής, είδη προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, μέσα προστασίας από τον Covid 19 & ιματισμός.

Ταυτόχρονα, παρασχέθηκαν Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, καθώς και ενημέρωση στον πληθυσμό για τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και τα μέτρα αρωγής και υποστήριξης που αναπτύσσονται από την οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συνολικά ωφελήθηκαν περίπου 130 άτομα, ενώ ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ





Ειδήσεις σήμερα:

2023: 10 γεγονότα που “χάραξαν” την χρονιά στον κόσμο

2024 - Αυξήσεις αποδοχών: Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Περιστέρι - Πατροκτόνος: δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση