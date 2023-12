Πολιτική

Κάλαντα - Μητσοτάκης: “Τα άκουσε” με τον γιο του... τον Peanut και ένα μωρό στην αγκαλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, έψαλλε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαμτα στον Πρωθυπουργό.

-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο γιος του Κωνσταντίνος ,άκουσαν σήμερα τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ,έδωσε στους προσκόπους δώρα και αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά.

Εμφανώς χαρούμενος ήταν και ο σκύλος του πρωθυπουργού Peanut, ο οποίος έκλεψε την παράσταση παίζοντας με τα παιδιά που επισκέφθηκαν το Μέγαρο.

Ο Πρωθυπουργός, με ανάρτηση του στο Χ (πρώην Twitter) εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός έγραψε:

"Αποχαιρετούμε το 2023 με τη μελωδία από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς που γέμισε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου. Ευχαριστούμε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την επίσκεψή τους! Καλή χρονιά!".

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Αποχαιρετούμε το 2023 με τη μελωδία από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς που γέμισε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου. Ευχαριστούμε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την επίσκεψή τους!



Καλή χρονιά! pic.twitter.com/lSjdq5Kwzh — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 31, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Ποια επιδόματα αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά

2023: 10 γεγονότα που “χάραξαν” την χρονιά στον κόσμο

Παραμονή Πρωτοχρονιάς - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Κυριακή