Κακοκαιρία στην Αγγλία: Το Eurostar ξεκίνησε τα δρομολόγια

Προβλήματα προκάλεσαν οι πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στις μετακινήσεις.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στο οδικό όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις ακτές της νότιας Αγγλίας και της Ουαλίας αναμένονται άνεμοι που θα ξεπεράσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πάνω από 200 προειδοποιήσεις για πλημμύρες επισημαίνοντας πως οι μετακινήσεις αυτές τις μέρες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες και γι΄αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών είναι ο πολύ άστατος καιρός. Στο νότιο Λονδίνο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Ισαάκ Καριπίδης, χθες το βράδυ ο αέρας κόντεψε να σηκώσει τις σκεπές των σπιτιών, ενώ σήμερα το πρωί είχε πρωτοφανή για την εποχή ηλιοφάνεια και το μεσημέρι ξέσπασε ξανά μια μπόρα, η οποία όμως κράτησε μερικά λεπτά.

Η ζημιά που προκλήθηκε στο τούνελ της Μάγχης, αυτό που συνδέσει το Λονδίνο με την ηπειρωτική Ευρώπη, αποκαταστάθηκε. Έτσι το πρώτο τρένο από το Λονδίνο για το Παρίσι αναχώρησε το πρωί στις 8:10 τοπική ώρα, αλλά όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του Eurostar είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια καθώς τα τρένα εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε από την πλημμύρα του τουνέλ θα πρέπει να πηγαίνουν με μικρότερη ταχύτητα.

