Eurostar: Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια του Λονδίνου

Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλείστηκαν χωρίς να έχουν πρόσβαση στο Λονδίνο ή χωρίς να μπορούν να φύγουν από αυτό.

Όλα τα σημερινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Eurostar από και προς το Λονδίνο ματαιώθηκαν, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία μέσω του ιστοτόπου της εξαιτίας πλημμύρας στις σιδηροδρομικές γραμμές στην νότια Αγγλία, ακινητοποιώντας 30.000 ταξιδιώτες μία ημέρα πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Εξαιτίας της πλημμύρας σε σήραγγα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας κοντά στο Λονδίνο, πρέπει να ματαιώσουμε όλες τις αμαξοστοιχίες μας στη γραμμή μας από και προς το Λονδίνο το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας Eurostar

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ματαιώθηκαν συνολικά 41 δρομολόγια. Αυτό σημαίνει ότι περί τους 30.000 επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Αμστερνταμ.

Η ματαίωση των δρομολογίων γίνεται κατά την διάρκεια ενός από τα σαββατοκύριακα του χρόνου με την μεγαλύτερη κίνηση.

Οι γραμμές που έχουν πλημμυρίσει βρίσκονται στα τούνελ κοντά στον σταθμό του Εμπσφλιτ στην νοτιοανατολική Αγγλία.

Η κυκλοφορία των τρένων της Eurostar θα αποκατασταθεί πλήρως αύριο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, έπειτα από την ματαίωση και των 41 διαδρομών ανάμεσα στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Αμστερνταμ και τις Βρυξέλλες εξαιτίας πλημμύρας που σημειώθηκε στις γραμμές, κοντά στο Εμπσφλιτ, ανατολικά του Λονδίνου.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πλημμύρα στα σιδηροδρομικά τούνελ που περνούν κάτω από τον Τάμεση στην περιοχή του Εμπσφλιτ.

