Χανιά: Ανήλικος ήπιε μέχρι “τελικής πτώσης”

Στο Κέντρο Υγείας μεταφέρθηκε το παιδί, το οποίο κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, σε νυχτερινό κέντρο, όπου διασκέδαζε.

Ξημερώματα της παραμονής Πρωτοχρονιάς εκλήθη το Κ.Υ. Κισάμου να παραλάβει από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κίσαμο έναν 16χρονο ανήλικο με οξεία μέθη. Το ανήλικο μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Κισάμου όπου του προσφέρθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και ό,τι απαιτείτο ώστε να συνέλθει. Εν τέλει, η κατάστασή του βελτιώθηκε και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων.

Την ίδια στιγμή ειδοποιήθηκε για το συμβάν και το Α.Τ. Κισάμου που μετέβη στο κέντρο διασκέδασης και συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα δεν υπήρχε καν, η απαιτούμενη σήμανση απαγόρευσης κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους.

Τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού μαγαζιού και επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο. Ωστόσο, το άσχημο είναι ότι αντίστοιχα περιστατικά (μέθης ανήλικων) απασχολούν το Α.Τ. Κισάμου, όπως φυσικά και το Κέντρο Υγείας, σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά αυτές τις ημέρες των εορτών.

Πηγή: flashnews.gr

