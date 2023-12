Αθλητικά

Κάιλ Γκάι: τέλος από τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει στην Τενερίφη

Ο Κάιλ Γκάι θα πρέπει να θεωρείται πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς συμφώνησε με την Τενερίφη.

Στην Τενερίφη φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάιλ Γκάι, μετά την λύση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό.

Ελεύθερο αφήνει τον Κάιλ Γκάι ο Παναθηναϊκός. Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ, μετά την απόκτηση του Κέντρικ Ναν, δεν υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν. Ο Γκάι είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει αυτά που προσδοκούσαν οι «πράσινοι».

Σε 8 αναμετρήσεις στη Euroleague είχε 4 πόντους σε 10:38 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο ανά αγώνα.

Πλέον, απομένει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ώστε να διαπραγματευτεί το μέλλον του ο Γκάι με τον σύλλογο της αρεσκείας του.

