Κοινωνία

Λεωφόρος Σχιστού: έτρεχε με 199 χιλιόμετρα και συνελήφθη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός οδηγός, βρέθηκε να οδηγεί 4 φορές πάνω από το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας.

-

Ένας οδηγός συνελήφθη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς οδηγούσε στη Λεωφόρο Σχιστού με 199 χιλιόμετρα την ώρα, με το επιτρεπόμενο όριο να είναι τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Στον επικίνδυνο οδηγό του οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη εικοσάχρονος οδηγός, ο οποίος διαπιστώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31-12-2023 επί της Λ. Σχιστού, περιοχή Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, να κινείται με ταχύτητα πέραν του επιτρεπομένου ορίου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω φορητής Ειδικής Ηλεκτρονικής Τεχνικής συσκευής (radar) να κινείται με 199 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 50 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Περαιτέρω κατά τον διενεργηθέντα τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όχημα στερούνταν Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.).

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς".

Ειδήσεις σήμερα:

2023: 10 γεγονότα που “χάραξαν” την χρονιά στον κόσμο

Πέθανε ο Μαξ: Το “αντίο” της Πυροσβεστικής στον σκύλο - διασώστη

Πρωτοχρονιά στη Νέα Ζηλανδία: “Μπήκε” το 2024 με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα (εικόνες)