Κοινωνία

Πειραιάς: τον μαχαίρωσε για μία θέση πάρκινγκ

Πώς ο καυγάς για μία θέση πάρκινγκ κατέληξε σε μαχαίρωμα.

Ένα αιματηρό περιστατικό και μάλιστα με ασήμαντη αφορμή έγινε το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στον Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, δύο άνδρες καυγάδησαν σε τουριστικό γραφείο επί της οδού Ακτή Κονδύλη, για μια θέση πάρκινγκ.

Ο 65χρονος άνδρας τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι πεταλούδα τον 51χρονο στο κεφάλι, στο αριστερό χέρι και στο θώρακα

Ο δράστης που είναι υπάλληλος στο τουριστικό γραφείο έφυγε ενώ το θυμσ έδωσε κατάθεση στην ΕΛΑΣ.

