Πρωτοχρονιάτικο λαχείο - Κλήρωση: Δείτε τους “χρυσούς” αριθμούς

Δείτε τους αριθμούς που κληρώθηκαν για το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Η πεντάδα που κερδίζει 5 εκατομμύρια ευρώ.

-

Έγινε η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου, με τη χρυσή πεντάδα να κερδίζει 5.000.000 ευρώ.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Ο Μεγάλος Λαχνός είναι ο αριθμός: 06410, της 32ης σειράς που κερδίζει 1 εκατ. ευρώ

Η χρυσή 5άδα συμπληρώνεται από τους αριθμούς της ίδιας σειράς

6406

6407

6408

6409

Οι αριθμοί κερδίζουν επίσης από 1 εκατ. ευρώ.

Από 8.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 6410.

Από 5.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους αριθμούς 6406, 6407, 6408 και 6409.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 6410.

Από 100 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 6406, 6407, 6408 και 6409.

Από 5 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 06, 07, 08, 09 και 10.

Τα βασικά κέρδη του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 2023

Τα πρόσθετα Κέρδη της Γενικής Κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 2023

Στα πρόσθετα κέρδη της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Από οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε πρώτος στη Γενική Κλήρωση.

Από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λαχνό της Γενικής Κλήρωσης

Από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε έκτος στη Γενική Κλήρωση.

Από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους λαχνούς που κληρώθηκαν έβδομος και όγδοος στη Γενική Κλήρωση.

Από χίλια ευρώ (1.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους τέσσερις λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης.

Από πεντακόσια ευρώ (500€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους δέκα λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης.

Από διακόσια ευρώ (200€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους τελευταίους δεκαπέντε λαχνούς που κληρώθηκαν στη Γενική Κλήρωση.

Τα κέρδη των άρτιων Λαχνών Γενικής Κλήρωσης

Στα κέρδη άρτιων λαχνών μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Από χίλια ευρώ (1.000€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

Από εκατό ευρώ (100€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης.

Από πέντε ευρώ (5€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα δύο τελευταία ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

Τα κέρδη της Ειδικής Κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Κλήρωσης τα διανεμόμενα κέρδη υπολείπονται του 55% των εσόδων από την πώληση των Λαχνών θα διεξαχθεί πρόσθετη Ειδική Κλήρωση.

Στην Ειδική Κλήρωση θα κληρωθεί ένας ή περισσότεροι λαχνοί, που ο καθένας θα κερδίζει ποσό όχι μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ανεξάρτητα από σειρά, προκειμένου να συμπληρωθεί το ως άνω ποσοστό.

Ο ακριβής αριθμός των Λαχνών που θα κληρωθούν στην Ειδική Κλήρωση, καθορίζονται από την Επιτροπή Κληρώσεων με βάση το αποτέλεσμα της Γενικής Κλήρωσης και πριν την έναρξη της Ειδικής Κλήρωσης.

Στην Ειδική Κλήρωση μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, ανεξάρτητα από τη Σειρά που ανήκουν, οι οποίοι δεν κληρώθηκαν κατά τη Γενική Κλήρωση.

Λαχνοί οι οποίοι, κατά τη Γενική Κλήρωση, κερδίζουν το άρτιο της συμμετοχής, συμμετέχουν στην Ειδική Κλήρωση.

