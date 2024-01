Κόσμος

Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 5 μέτρα! (βίντεο)

Τσουνάμι 3 μέτρων πλησιάζει στην Νιγκάτα. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πολίτες και Αρχές. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση στην χώρα.

Σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake

pic.twitter.com/98syIwnGkj — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας προέτρεψε τους πολίτες, να καταφύγουν σε ψηλά κτήρια, αφού το ύψος των κυμμάτων ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τα 5 μέτρα σε ύψος.

Tsunami waves are already travelling up waterways in Ishikawa prefecture, with others expected to follow soon. Please evacuate now! #japan #earthquake pic.twitter.com/TOHLJQIl58 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου έπληξαν την ακτή της πόλης Ουατζίμα στη νομαρχία Ισικάουα, ανέφερε η NHK.

WATCH: 7.6-magnitude earthquake hits western Japan. Reports of damage coming in pic.twitter.com/g2C1Fxetb4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το μέγεθος των καταστροφών που έχουν προκληθεί. Η κυβέρνηση, ανακοίνωσε πως θα δοθεί συνέντευξη τύπου, αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η Hokuriku Electric Power ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ελέγχους για τυχόν προβλήματα στα εργοστάσιά της πυρηνικής ενέργειας, ανέφερε η NHK.

