Πολιτισμός

Η Φίνος Φιλμ καλωσορίζει το 2024 με την Γεωργία Βασιλειάδου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής και το βίντεο αφιέρωμα στην Γεωργία Βασιλειάδου που γεννήθηκε σαν σήμερα.

-

Η Φίνος Φιλμ έστειλε ευχές για μια καλή χρονιά, με ένα βίντεο αφιερωμένο στη Γεωργία Βασιλειάδου.

Στην ανάρτηση που έκανε στο instagram η εταιρεία παραγωγής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου ευχήθηκε στο κοινό «καλή χρονιά», ενώ τίμησε επίσης, τη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού, Γεωργίας Βασιλειάδου, που γεννήθηκε σαν σήμερα.

Στο βίντεο, βλέπει κανείς σκηνές από ταινίες, στις οποίες είχε συμμετάσχει, όπως τα «Η Ωραία των Αθηνών», «Η Καφετζού», «Η Θεία από το Σικάγο», «Ο Κλέαρχος, η «Μαρίνα και ο Κοντός», «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» και «Η Κυρά μας η Μαμμή».

Η λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «Καλό μήνα και Καλή Χρονιά φίλες και φίλοι! ?????? Η πιο αγαπημένη "θεία" του ελληνικού κινηματογράφου γεννήθηκε Πρωτοχρονιά του 1897 και μεγάλωσε στην Κυψέλη μαζί με τα εννιά της αδέλφια. Δεν είχε βελούδινη παιδική ζωή, αφού δούλευε από τα οχτώ της για να βοηθήσει την οικογένεια. Τόλμησε να κυνηγήσει το όνειρο της σπουδάζοντας φωνητική, συνέχισε με δειλά βήματα στο θέατρο και σύντομα αποσύρθηκε για να μεγαλώσει την κόρη της. Ήταν πια 49 ετών, όταν ο Σακελλάριος και ο Φίνος της εμπιστεύτηκαν ρόλους που θα έμεναν στην ιστορία. Η Βασιλειάδου μέσα σε 15 χρόνια έχτισε μια κινηματογραφική προσωπικότητα που ογδόντα χρόνια αργότερα συζητιέται ακόμα, ενώ η ίδια κέρδισε δικαιωματικά τον τίτλο της "βασίλισσας της κωμωδίας"».

Η ανάρτηση της Finos Film

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

Ειδήσεις σήμερα:

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)

Διόδια: Οι νέες τιμές στις Εθνικές Οδούς