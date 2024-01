Κόσμος

Σεισμός στην Ιαπωνία - Τσουνάμι: λήξη συναγερμού για τα κύματα 5 μέτρων! (βίντεο)

Τι αναφέρει η νεότερη εκτίμηση των Αρχών, μετά από τον σεισμό των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε την Ιαπωνία.

Οι ιαπωνικές αρχές υποβάθμισαν τον βαθμό προειδοποίησης για «μεγάλο τσουνάμι» για την περιοχή Νότο στη νομαρχία Ισικάουα, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιαπωνία.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, με έδρα τη Χαβάη ανέφερε επίσης πως η απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό «έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί».

«Η απειλή ενός τσουνάμι έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό», τόνισε η υπηρεσία, αφού κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σάρωσαν περιοχές της χώρας.

Video of a tsunami travelling up the Seki River in Joetsu City, Japan ollowing a 7.5 magnitude earthquake striking 36 km northeast of Anamizu, Japan....pic.twitter.com/s7jjULriDQ — Volcaholic ?? (@volcaholic1) January 1, 2024

Υπενθυμίζεται πως ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χτύπησε την κεντρική Ιαπωνία προξένησε υλικές καταστροφές και οδήγησε σε καταρρεύσεις κτιρίων, ενώ συναγερμός σήμανε τόσο στην Ιαπωνία, όσο και σε γειτονικές τις χώρες, εξαιτίας το φόβου για τσουνάμι.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της χώρας, Φουμιό Κισίντα, είχε απευθύνει έκκληση στους πολίτες, να εκκενώσουν τις περιοχές που απειλούνταν από ενδεχόμενο τσουνάμι.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισικάουα αναστάληκαν ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Softbank και KDDI ανέφεραν διακοπές στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στην Ισικάουα και στη Νιιγκάτα, σύμφωνα με τους ιστοτόπους τους.

Η ιαπωνική αεροπορική εταιρία ANA έδωσε εντολή σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν σε αεροδρόμια στην Τογιάμα και την Ισικάουα να γυρίσουν πίσω, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε τις περισσότερες πτήσεις της προς τις περιοχές Νιιγκάτα και Ισικάουα και οι αρχές δήλωσαν πως ένα από τα αεροδρόμια της Ισικάουα έκλεισε.

Τέλος, η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα σε πυρηνικούς σταθμούς κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.





