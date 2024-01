Life

ΑΝΤ1 – “Μετά τη φωτιά”: Παύεται η τηλεοπτική σειρά

Διακόπτεται η τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Μετά τη Φωτιά». Η ανακοίνωση του σταθμού.

Την παύση της σειράς «Μετά τη Φωτιά» ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1, μέσω δήλωσης που δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οΑΝΤ1 ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας του με την εταιρεία παραγωγής Tanweer, για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στη διάρρηξη της εμπιστοσύνης του σταθμού προς την εν λόγω εταιρεία.

Ως εκ τούτου, η σειρά «Μετά τη φωτιά» παύεται από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1».

