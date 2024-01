Κόσμος

Λος Άντζελες: φονικοί πυροβολισμοί την Πρωτοχρονιά (βίντεο)

Λίγο μετά τον ερχομό του νέου έτους ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη στο Λος Άντζελες.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες λίγο μετά την έλευση του νέου έτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αστυνομικοί του τμήματος του Χόθορν, στη μητροπολιτική περιοχή του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκαν σε μια αναφορά για πυροβολισμούς γύρω στις 12:30 το βράδυ της Πρψτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ένας άντρας που έφερε τραύματα από πυροβολισμούς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο από τον τόπο του εγκλήματος, κοντά σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική λεωφόρο Crenshaw.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι άλλα τέσσερα θύματα έφτασαν σε νοσοκομεία της περιοχής με άλλα μέσα. Μια ενήλικη γυναίκα που βρισκόταν μεταξύ τους, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Δεν έχουν προκύψει ακόμα συλλήψεις για τους πυροβολισμούς.

