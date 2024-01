Κόσμος

Αδερφός Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Δεν τον άφησαν ούτε τον σταυρό του να κάνει

Ο αδερφός του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την άδεια που του δόθηκε για την κηδεία της γιαγιάς τους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Φρέντης Μπελέρης βγαίνει από την κλούβα της αλβανικής αστυνομίας και οδηγείται στο νεκροταφείο για την κηδεία της γιαγιάς του. Κάτοικοι της Χειμάρρας των επευφημούν.

«Η αλβανική νομοθεσία προβλέπει άδεια για 48 ώρες. Η άδεια η οποία δόθηκε στον Φρέντη ήταν για 6 ώρες. Δυστυχώς τον άφησαν για 5 λεπτά. Τα βίντεο που είδατε, την ώρα που τον έβγαλαν από την κλούβα μέχρι την ώρα που τον ξαναέβαλαν βιαίως μέσα στην κλούβα για να φύγει από την Χειμάρρα», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο αδερφός του Φρέντη Μπελέρη, Λεονάρδος.

Περικυκλωμένος από δεκάδες οπλισμένους αστυνομικούς, όταν το πλήθος άρχισε να φωνάζει συνθήματα υπέρ του, εκείνοι άρχισαν να σπρώχνουν βίαια τον Φρέντη Μπελέρη και να τον οδηγούν και πάλι στην κλούβα για να επιστρέψει στις φυλακές.

«Δυστυχώς, η άδεια που τον άφησαν ήταν μόνο 5 λεπτά. Και σε όλη την διάρκεια ήταν δεμένος με χειροπέδες και με αστυνομικό δίπλα. Ήταν δεμένος με χειροπέδες και δεν τον άφησαν να κάνει ούτε τον σταυρό του», συμπλήρωσε ο Λεονάρδος Μπελέρης.

Οι Αλβανοί αστυνομικοί πάτησαν ακόμη και πάνω στα μνήματα στην προσπάθεια τους να τον φυγαδεύσουν ενώ οι κλούβες λίγη ώρα μετά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, με τους κατοίκους της Χειμάρρας να απαγγέλουν τον Εθνικό Ύμνο.

«Εμείς προσπαθούσαμε από την προηγούμενη ημέρα να μας δοθεί η άδεια μέσω των δικηγόρων. Δυστυχώς μας ανακοινώθηκε δύο ώρες πριν από την ταφή της γιαγιάς», εξήγησε ο αδερφός του Φρέντη Μπελέρη.

Η αλβανική αστυνομία δεν επέτρεψε στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας παραβρεθεί ούτε στο σπίτι της γιαγιάς του ούτε να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία στην εκκλησία.

