Φετφατζίδης – Άρης: Συζητήσεις για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη φέρονται να βρίσκονται οι συζητήσεις του Άρη με τον Γιάννη Φετφατζίδη.

Μετά τον Λίντσεϊ Ρόουζ ακόμη μία επιστροφή είναι... στα σκαριά για τον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς είναι σε επαφές με τον Γιάννη Φετφατζίδη προκειμένου να τον επαναφέρουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο 33χρονος εξτρέμ δεσμεύεται πάντως με συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ μέχρι το καλοκαίρι του 2025, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις τρεις πλευρές να είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται πως ο πρώην διεθνής Έλληνας εξτρέμ είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη από τον Φλεβάρη του 2019 ως τον Οκτώβριο του 2020, καταγράφοντας 56 εμφανίσεις με 7 γκολ και 13 ασίστ. Εν συνεχεία μετακόμισε σε Αλ-Κορ και Αλ-Σαλίγια, προτού δοκιμάσει την τύχη του στην Ιταλία για λογαριασμό της Σπαλ. Στον ΑΠΟΕΛ μετακόμισε τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο έχει πραγματοποιήσει μόλις 12 εμφανίσεις, κυρίως ως αλλαγή.

Πέραν του Φετφατζίδη, τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τον Τζέρεμι Σαρμιέντο, τον 21χρονο εξτρέμ που ανήκει στην Μπράιτον όμως στο πρώτο μισό της σεζόν δόθηκε δανεικός στη Γουέστ Μπρομ. Ο άσος από το Εκουαδόρ έδωσε το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ενώ με τη Γουέστ Μπρομ πέτυχε 2 γκολ σε 21 συμμετοχές στην Championship. Η περίπτωσή του Σαρμιέντο, πάντως, παρουσιάζει πολλές δυσκολίες.

Εν τω μεταξύ, ο Άκης Μάντζιος κι οι ποδοσφαιριστές του έκαναν Πρωτοχρονιά στο γήπεδο, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (Τετάρτη 3/1, 16:00), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Αναμέτρηση για την οποία ο Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μάνου Γκαρθία και Φραν Βέλεθ, αλλά και στον τιμωρημένο Βλάντιμιρ Νταρίντα.

