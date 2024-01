Παράξενα

Πρωτοχρονιά 2024: Ξέσπασε τα νεύρα της πάνω σε... βιτρίνα (βίντεο)

Το βίντεο στο οποίο μια γυναίκα κλωτσάει μια βιτρίνα και συνεχίζει την πορεία της το βράδυ της αλλαγής του χρόνου.

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει μια κοπέλα την ώρα που περπατάει να σταματάει και να δίνει μια κλωτσιά σε βιτρίνα καταστήματος. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αιτία που το κάνει αυτο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της αλλαγής του χρόνου στην οδό Κονδυλάκη, στην Παλιά Πόλη στα Χανιά.

Στην συνέχεια κλωτσάει ένα ξύλινο πάνελ το οποίο το ρίχνει κάτω. Μετά από αυτό συνεχίζει την πορεία της.

