Δυτική Όχθη: Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι σε μια νύχτα

Ακόμα πέντε νεαροί Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από τα πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών.

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν σήμερα πέντε Παλαιστίνιους μαχητές σε ανταλλαγές πυρών που σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο στρατός.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση της πληροφορίας από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Σε ανακοίνωση του στρατού αναφέρεται ότι Ισραηλινοί στρατιώτες, που συμμετείχαν σε αντιτρομοκρατική επιχείρηση, σκότωσαν τέσσερις ένοπλους Παλαιστίνιους που πυροβόλησαν εναντίον τους μέσα από σπίτι στο παλαιστινιακό χωριό Αζούν. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.

Εξάλλου στην Καλκίλια Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν ένοπλο Παλαιστίνιο που πυροβόλησε εναντίον τους την ώρα που διεξήγαγαν επιχείρηση για την κατάσχεση όπλων, σημείωσε ο στρατός.

