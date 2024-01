Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσείο: Έκλεβαν αρχαιότητες επί 30 χρόνια

Για 30 χρόνια έκλεβαν Ελληνικές και Ρωμαϊκές αρχαιότητες και κανείς δεν είχε καταλάβει οτιδήποτε. Τι επισημαίνει το πόρισμα ανεξάρτητης επιτροπής.

Στην Βρετανία συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη το σκάνδαλο της κλοπής των αρχαιοτήτων από το Βρετανικό Μουσείο. Μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί μόλις 350 αντικείμενα από τα 1500 που εκλάπησαν ενώ υπολογίζεται ότι 500 ακόμη έχουν καταστραφεί.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης, το πόρισμα επισημαίνει ότι οι κλοπές ξεκίνησαν το 1993.

Από τα συνολικά 2000 αντικείμενα που εκλάπησαν είναι σχεδόν βέβαιο ότι τουλάχιστον τα 500 από αυτά καταστράφηκαν για να εκμεταλλευτούν το υλικό τους. Πρόκειται κυρίως για αρχαιότητες κατασκευασμένες από χρυσό ή πολύτιμους λίθους.

Μόλις 351 αρχαιότητες έχουν ανακτηθεί ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τα περισσότερα αντικείμενα δεν θα βρεθούν ποτέ. Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως το Βρετανικό Μουσείο, το κορυφαίο αυτό ίδρυμα παγκόσμιας ακτινοβολίας, δεν έχει καταγεγραμμένες όλες τις αρχαιότητες της συλλογής του, οι οποίες σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian υπολογίζονται σε 8 εκατομμύρια.

Γι αυτό άλλωστε και ο κλέφτης ή οι κλέφτες κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να δρουν ανεξέλεγκτοι και να τα πουλούν μάλιστα ακόμη και σε γνωστή ιστοσελίδα δημοπρασιών.



Το Μουσείο θα χρειαστεί περίπου μια πενταετία για να υλοποιήσει τις προτάσεις της ανεξάρτητης επιτροπής μεταξύ αυτών και την πλήρη καταγραφή όλων των αντικειμένων που διαθέτει, ενώ από εδώ και πέρα αναλαμβάνει ρόλο και η αστυνομία για να ανακαλύψει τους ενόχους και να τους οδηγήσει στην δικαιοσύνη.

