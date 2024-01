Κόσμος

Γάζα: Τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας από Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα από την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Του Ισαακ Τριανταφυλλίδη

Η πρώτη θαλάσσια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα έφτασε από την Κύπρο στην Αίγυπτο.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη θαλάσσια αποστολή, περιελάμβανε 87 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο η οποία παραδόθηκε από το βρετανικό αποβατικό πλοίο "Lyme Bay" στο λιμάνι Πορτ Σαίντ της Αιγύπτου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ανθρωπιστική βοήθεια, η πρώτη μέσω θαλάσσης, συμπεριλαμβάνει 10.000 θερμικές κουβέρτες, 5000 σκηνές, ιατροφαρμακευτικό υλικό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Από το Πορτ Σαίντ, που βρίσκεται στην βορειοανατολική μεσόγειο, θα το παραλάβει η Ερυθρά Ημισέληνος της Αιγύπτου και από εκεί οδικός θα φτάσει μέσω της Ράφας στην Γάζα. Την διανομή θα κάνει η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Όπως σημειώνει το Φόρειν Όφις το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος έχει δεσμευτεί να δαπανήσει πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα. Παράλληλα όπως υπογραμμίζει μέσα στον Δεκέμβρη ο Υπουργός Εξωτερικών ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να δει από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο της βρετανικής βοήθειας για τον λαό της Γάζας και ο Υπουργός Άμυνας επισκέφτηκε το Ισραήλ και τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη για να δει τι επιλογές υπάρχουν για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας.





