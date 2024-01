Συνταγές

Ριγκατόνι με μανιτάρια και τυριά από τον Αλέξανδρο Παπαναδρέου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αλέξανδρος Παπανδρέου, μας δείχνει βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής.

-

Συνταγή για ριγκατόνι με μανιτάρια και τυριά ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Υλικά:

500 γραμμάρια ριγκατόνι

200 γραμ. άσπρα μανιτάρια

200 γραμ. brown μανιτάρια

4 κ.σ. ελαιόλαδο

100 γραμ. μπέικον

100 γραμ. χοιρινό καπνιστό μπούτι

1 κρεμμύδι

1/2 σκελίδα σκόρδο

80ml λευκό κρασί

150 γραμ. φρέσκο τυρί κρέμα

80 γραμ. γάλα

120 γραμ. ρεγκάτο τριμμένο

120 γραμ γραβιέρα τριμμένη

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

2 κ.σ. ρίγανη ψιλοκομμένη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Δείτε όλα τα μυστικά και την εκτέλεση για την λαχταριστή συνταγή του Αλέξανδρου Παπανδρέου στο βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά 2024: Ξέσπασε τα νεύρα της πάνω σε... βιτρίνα (βίντεο)

Ισραήλ: Νεκρός νεαρός Παλαιστίνιος κρατούμενος

“Το Πρωινό”: Ο Οικονομόπουλος για την πίστη, την Εκκλησία και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια (βίντεο)