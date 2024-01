Τοπικά Νέα

Πάτρα: σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε άνδρα

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά την επίθεση του σκύλου ο ιδιοκτήτηες εξαφανίστηκε.

Άγρια επίθεση σκύλου δέχτηκε ένας ηλικιωμένος στην Πάτρα, την Πρωτοχρονιά.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα άνω και κάτω άκρα.

Μετά το περιστατικό ο 40χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου εξαφανίστηκε μαζί με το τετράποδο.

Η αστυνομία τον αναζητά στο πλαίσιο του αυτοφώρου, που λήγει απόψε.

