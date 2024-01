Αθλητικά

Super League: Εκλογή νέου προέδρου την Παρασκευή

Ο νέος πρόεδρος θα διαδεχθέι την Κάτια Κοξένογλου, η οποία διοικεί προσωρινά μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου προέδρου θα συνεδριάσει την ερχόμενη Παρασκευή (5/1), στις 14:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Κάτια Κοξένογλου ανέλαβε προσωρινά την προεδρεία της Super League.

Στη σχετική ανακοίνωση της Super League αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2024, στις 14:00, συγκαλείται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2/ Ορισμός αγώνων 19ης έως και 21ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών).

3/ Ενέργειες του Συνεταιρισμού σε σχέση με το θέμα των χειραγωγημένων αγώνων (πρόταση ΠΑΕ Ολυμπιακός).

4/ Διάφορα.»

