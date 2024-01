Κόσμος

Ιταλία: Αναστέλλεται η άδεια οπλοφορίας του βουλευτή - “πιστολέρο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής πυροβόλησε στο πόδι συγγενή αστυνομικού κατά τη διάρκεια γιορτής για την έλευση του νέου έτους.

-

Η νομαρχία της πόλης Μπιέλα, έξω από το Τορίνο, πρόκειται να αναστείλει την άδεια οπλοφορίας του Ιταλού βουλευτή Εμανουέλε Πότσολο, ο οποίος, σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι, φέρεται να τραυμάτισε, χωρίς πρόθεση, συγγενή αστυνομικού.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Πότσολο δεν θέλησε να παραδώσει τα ρούχα που φορούσε στο πάρτι, ώστε να εξακριβωθεί από τις αρχές αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας. Η άρνησή του στηρίχθηκε σε σχετικό δικαίωμα που του προσφέρει η βουλευτική του ασυλία. Στο συγκεκριμένο πάρτι, όπως έγινε γνωστό, ήταν παρών και ο Ιταλός υφυπουργός δικαιοσύνης Αντρέα Ντελ Μάστρο, ο οποίος, όπως και ο Πότσολο, ανήκει στο κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πάντως, ο 31 ετών άνδρας που τραυματίσθηκε ελαφρά στο πόδι, έως τώρα δεν έχει υποβάλει μήνυση. Ο Ιταλός βουλευτής, τέλος, σε κατάθεσή του στους καραμπινιέρους παραδέχθηκε ότι το μικρό περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε είναι δικό του, αλλά αρνήθηκε ότι πυροβόλησε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε χαντάκι

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή