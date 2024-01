Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Τρίτη 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα προεόρτια των Φώτων, ενώ τιμάται η μνήμη των:

Προφήτου Μαλαχίου.

Μαρτύρων Γόρδιου του κόμητος,

του Οσίου Ακακίου, του εν τω Λάτρω.

Οσίων Θωμαΐδος της Λεσβίας και Πέτρου του «σημειοφόρου».

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07:41, η Δύση ήλιου στις 17:17 και η Σελήνη είναι 21,5 ημερών.

O βίος του Μάρτυρα Γορδίου

Γεννήθηκε στην Καισαρεία της Καππαδοκίας επί των ημερών του βασιλιά Λικινίου. Ήταν κόμης στην τάξη και επικεφαλής εκατό στρατιωτών. Επειδή δεν μπορούσε να ανεχθεί τις βλασφημίες κατά του Χριστού έφυγε από την πόλη και ζούσε με τα θηρία στο δάσος. Παρακινούμενος από την αγάπη του για το Χριστό επέστρεψε στην πόλη και εμφανίσθηκε στο κατάμεστο θέατρο την ώρα των αγώνων όπου και ομολόγησε την πίστη του σ’ Αυτόν. Από την ομολογία του πολλοί πίστεψαν στο Χριστό, ο άρχοντας, όμως, έξαλλος από οργή διέταξε τον αποκεφαλισμό του.

