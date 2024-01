Κοινωνία

Μενίδι: “Αδέσποτες” σφαίρες προσγειώθηκαν στην αυλή και σε αυτοκίνητο οικογένειας (βίντεο)

"Βροχή" έπεσαν σφαίρες στο Μενίδι την Πρωτοχρονιά. Τι αναφέρει η γυναίκα που βρήκε σφαίρες στην αυλή και το αυτοκίνητο της οικογένειάς της.

Τον τρόμο έζησε μία οικογένεια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν αδεσποτες σφαίρες έπεσαν στην αυλή του σπιτιού τους στο Μενίδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, από τις αρχές εξετάζεται βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί στον αέρα και ερευνάται αν από εκεί προέρχονται οι σφαίρες. Ο άνδρας φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές για περίπου 80 επιθέσεις.

Όπως δείχνουν οι εικόνες, οι σφαίρες “καρφώθηκαν” στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου της οικογένειας που παραλίγο να ζήσει τραγωδία, όταν βγήκαν να δουν τα πυροτεχνήματα με το 5χρονο παιδί τους.

Στην εκπομπή, περιέγραψε τα όσα έζησε η μητέρα της οικογένειας που βρήκε τις σφαίρες στην αυλή του σπιτιού τους.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: “Είχε πάρα πολλά πυροτεχνήματα που έσκαγαν, αναμεσα στα πυροτεχνήματα ακούγονταν και πυροβολισμοί. Βγήκαμε 5 λεπτά με τον μικρό να δει τα πυροτεχνήματα και το πρωί, βρήκαμε τις σφαίρες στην αυλή μας”.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, οι πυροβολισμοί είναι κάτι συνηθισμένο στην περιοχή.

