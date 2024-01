Πολιτική

Τσιόδρας: Γάμος και τεκνοθεσία πάνε μαζί

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, για τη δήλωση Συρίγου, τον γάμο ομόφυλων και τα τιμολόγια του ρεύματος.

«Προφανώς δεν αναφερόταν στα σύνορα, η Συνθήκη αποτελεί ένα στέρεο θεμέλιο της ειρήνης στην περιοχή», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση Συρίγου και τόνισε πως, «η θέση της κυβέρνηση είναι σαφής και εκφράζεται από τον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Ερντογάν στη συνθήκη της Λωζάνης».

«Έχει διευκρινίσει ο ίδιος τι εννοούσε. Ο κύριος Συρίγος είναι και ακαδημαϊκός και προφανώς μέρος των δηλώσεων ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει εξηγήσει ο ίδιος ότι, η δήλωσή του δεν αφορούσε τα σύνορα και τη μειονότητα. Το λέω καθαρά, πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνθήκη της Λωζάνης», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Τσιόδρας και ξεκαθάρισε πως, «δεν υπάρχει ζήτημα διαγραφής» του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Σχετικά με το αναμενόμενο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, είπε πως, «έρχονται πράγματι μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια, όπως του Δικαιοσύνης, ζητήματα τα οποία κουβεντιάζουμε εδώ και δεκαετίες. Το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων», που αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και σημείωσε πως, όλη η κουβέντα γίνεται «ένα νομοσχέδιο που δεν υπάρχει καν».

«Θα έρθει το νομοσχέδιο, διότι λύνει προβλήματα. Έχει πει ο πρωθυπουργός ότι, θα έρθει και θα έρθει με τη σειρά που θεωρεί ο ίδιος», συμπλήρωσε και ως προς τον χρόνο που θα έρθει το νομοσχέδιο, είπε πως, «ο πρωθυπουργός έχει πει πως θα έρθει στη διάρκεια της 4ετίας. Είπε ότι θα το φέρει και θα το φέρει. Εκείνος έθεσε το θέμα. Δεν είναι θέμα της Εκκλησίας, είναι θέμα της εκτελεστικής εξουσίας».

Για το αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, είπε πως, «περιμένουμε να έρθει το νομοσχέδιο και θα δούμε τότε πώς θα ψηφιστεί».

Ο Δημήτρης Τσιόδρας τόνισε ότι, το νομοσχέδιο αφορά σε «ανθρώπους και παιδιά που δεν τους βλέπουμε», ενώ απάντησε σε σχετικό ερώτημα ότι, «γάμος και τεκνοθεσία πάνε μαζί, γιατί προφανώς όταν μιλάς για γάμο μιλάς και για τεκνοθεσία. Υπάρχουν διακρίσεις για παιδιά, οι οποίες πρέπει να αρθούν».

Για το ζήτημα της ακρίβειας ο διευθυντής της γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού είπε πως, «η μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση του εισοδήματος του πληθυσμού» και σημείωσε πως, «ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Ο πληθωρισμός των τροφίμων θα αρχίσει να υποχωρεί, παίρνουμε μέτρα, πέφτουν συνέχεια πρόστιμα».

Για τα τιμολόγια του ρεύματος ανέφερε ότι, «δεν μπορεί να υπάρξει μία ενιαία τιμή στο ρεύμα» και για τον «γρίφο» της επιλογής του χρώματος πως, «πρέπει να καθίσεις λίγο να ασχοληθείς, αλλά θα έχεις όφελος που μπορεί να φτάσει και στα 20 ευρώ».

«Από όσο γνωρίζω δεν έχουν ‘κλειδώσει’ τα πρόσωπα για τις ευρωεκλογές», κατέληξε.

