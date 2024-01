Πολιτική

Μαρινάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Ο νόμος θα ψηφιστεί – Δεν νομοθετεί η Εκκλησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», απάντησε σε όλα τα ερωτήματα.

-

Για μια σειρά θεμάτων τα οποία θα απασχολήσουν την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Έχουμε μια σειρά από νομοσχέδια που αναμένουν, μη κρατικά πανεπιστήμια, η επιστολή ψήφος, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, η παρέμβαση του υφυπουργού αθλητισμού για το άνοιγμα των γηπέδων. Η οικονομική μας πολιτική συνεχίζεται με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων», είπε συνοπτικά για τα πρώτα νομοσχέδια.

Κληθείς να σχολιάσει το ζήτημα της ακρίβειας, είπε ότι, «αντιμετωπίζεται με τρεις τρόπους» και ανέφερε:

Αυξήσεις στα εισοδήματα

Έλεγχοι με πολύ μεγάλα πρόστιμα

Και έκτακτα μέτρα, όπως το «Καλάθι του νοικοκυριού» και η «μόνιμη μείωση τιμής».

«Η ΔΙΜΕΑ ελέγχει σε δεύτερο χρόνο το αν πέφτουν οι τιμές στις επιχειρήσεις όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα», είπε ερωτηθείς για το αν συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα, σημειώνοντας πως ως τώρα, έχει παρατηρηθεί μείωση των τιμών σε αυτές μέχρι και 25%.

Για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια τόνισε ότι, θα ψηφιστεί και διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει ‘μπρος – πίσω’. Ο πρωθυπουργός δεν νομοθετεί με βάση τις ευρωεκλογές ή το πολιτικό κόστος», είπε, συμπληρώνοντας πως, «δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν υπήρξε ανακοίνωση χρόνου, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μία σειρά μεταρρυθμίσεων που θα ψηφιστούν σε βάθος τετραετίας. Δεν έχει υπάρξει χρονοδιάγραμμα».

Για το αν θα ερωτηθεί η Εκκλησία σχετικά, τόνισε πως, «δεν νομοθετεί η Εκκλησία, ακούμε τις απόψεις με σεβασμό» και για τον χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου, είπε πως, «το ‘όλα στην ώρα τους’ δεν έχει να κάνει με υπεκφυγές».

«Δεν θυμάμαι πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα από αυτή της Νέας Δημοκρατίας», απάντησε σε σχετικό σχόλιο και κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που έχουν ήδη υπάρξει στην ψήφιση της τροπολογίας για το μεταναστευτικό, είπε ότι, «δεν θα μπορούσα να είμαι σε μία κυβέρνηση και να μην στηρίζω τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της».

Σχετικά με τις παλαιστινιακές σημαίες που κυμάτιζαν κατά την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «έχουμε δει δημαρχεία να χρησιμοποιούνται για σκοπούς κομμάτων», δεν απέδωσε ωστόσο, την ευθύνη για τις παλαιστιναικές σημαίες στον Χάρη Δούκα.

«Πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ψύχραιμα» και είπε πως, «θα κρίνουμε τον δήμαρχο και για τα ζητήματα ασφάλειας, όσο έχει δικαιοδοσία».

Αναφορικά με την επιστολική ψήφο, είπε ότι, «οι ευρωεοκλογές είναι εκλογές που έχουν παραδοσιακά χαμηλή συμμετοχή και σταθερή ημερομηνία» και τόνισε ότι, «η επιστολική ψήφος είναι υποχρέωση, γιατί στηρίζει και μεγαλύτερους ανθρώπους και τους Έλληνες του εξωτερικού».

Τέλος, αναφορικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο συναντά τις αντιδράσεις του νομικού συλλόγου. «Το νομοσχέδιο του δικαιοσύνης αντιμετωπίζει παθογένειες πολλών ετών και χρειάζεται στήριξη. Αντιμετώπιση της καθυστέρησης απόδοσης δικαιοσύνης. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τις ποινές. Κι όχι μόνο με την αυστηροποίηση, αλλά και με τις αναστολές».

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

BCL: ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Προμηθέας διεκδικούν μια θέση στους “16”

Σεισμός στην Ιαπωνία: “Αγώνας δρόμου” για τη διάσωση των παγιδευμένων (εικόνες)