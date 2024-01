Αθλητικά

Οπαδική βία - Περιστέρι: τους ρώτησαν τι όμαδα είναι και τους έστειλαν στο νοσοκομείο

Αιματηρή επίθεση δέχτηκαν δύο νέοι στο Περιστέρι, από ομάδα 15 ατόμων.

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας συνέβη το βράδυ της Τρίτης στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., μία ομάδα περίπου 15 ατόμων προσέγγισε δύο νεαρούς και, αφού τους ρώτησαν «τι ομάδα είναι», τους επιτέθηκαν και τους ξυλοκόπησαν.

Οι δύο τραυματίες 19 και 16 ετών, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη.

