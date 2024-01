Πολιτική

Κυβέρνηση: “μίνι” ανασχηματισμός “προ των πυλών”

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με τα σενάρια ανασχηματισμού που έχουν "φουντώσει" τις τελευταίες ώρες.

Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση φαίνεται να προχωρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ημέρες μετά την έλευση της νέας χρονιάς. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη φημολογία πως ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Ο Πρωθυπουργός που δεν είναι λάτρης των ανασχηματισμών φαίνεται ότι θα προβεί σε "ανακάτεμα" της τράπουλας καθώς φαίνεται πως είχε τοποθετήσει χρονικά τον Μάρτιο για τις αποφάσεις του για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όμως η συνολική εκτίμηση της εικόνας του έργου που παράγεται, σε συνδυασμό με πρόσφατα γεγονότα, φαίνεται να τον οδήγησαν στην επίσπευση των ανακοινώσεων.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν βέβαια πως "Κανείς δεν συζητάει για ανασχηματισμό. Αλλά για στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω".

