Πτολεμαΐδα: Πέθανε παιδί 15 μηνών

Θρήνος για την οικογένεια του μικρού "αγγέλου", που έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο πρόωρα από την ζωή.

Μία τραγωδία εξελίχθηκε χθες 2 Ιανουαρίου στην Πτολεμαΐδα, όπου κατέληξε αιφνιδιαστικά ένα αγοράκι 15 μηνών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 11:00 το βράδυ το παιδί μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό στην Παιδιατρική κλινική του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, όπου παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε 4 ώρες αργότερα.

Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

