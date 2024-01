Οικονομία

Εκπτώσεις 2024: Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές

Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2024. Τι πρέπει να είναι ορατό στους καταναλωτές.

Αρχίζουν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως τις 29 Φεβρουαρίου οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις του 2024, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ). Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ακόμα ότι επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου 2024, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Ο ΕΣΘ διευκρινίζει ακόμα σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφήρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Τι είναι η προγενέστερη τιμή; Ως προγενέστερη νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης.

«Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφήρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται εκείνη που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέρα από την υποχρεωτική αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές» διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΕΣΘ, η οποία συνεχίζει: «Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

