Aστέρας Τρίπολης - Άρης: Σούπερ ανατροπή οι Αρκάδες

Το παιχνίδι ξεκίνησε ονειρικά για τους Θεσσαλονικείς, όμως τελικά έγινε η μεγάλη ανατροπή.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση από το ημίωρο και έπειτα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε-με ανατροπή- μια απίθανη νίκη με 3-2 επί του Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι «κίτρινοι» πέτυχαν δυο γκολ στα πρώτα 14 λεπτά, με τους Λορέν Μορόν (8’πέν.) και Σάπι Σουλεϊμάνοφ (14’), ωστόσο οι Αρκάδες έβγαλαν αντίδραση. Δυο τέρματα του Χουάν Μιριτέλο (45’+2’πέν., 52’) κι ένα του Χουάν Μουνάφο (61’) «υπέγραψαν» την ανατροπή για τους παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς που έδειξαν αποφασισμένοι για θέση στα Play Off.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ονειρικά για τους Θεσσαλονικείς. Μόλις στο 7ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Διαμαντή Χουχούμη στον Αλβαρο Ζαμόρα. Ο Αγγελος Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα και ο Μορόν, με το 10ο τέρμα του στη Super League, έκανε το 0-1. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ήρθε και δεύτερο γκολ για τον Άρη. Ο Σουλεϊμάνοφ ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Χουχούμη στο σπριντ του Ζαμόρα, για να κάνει με πλασέ στην κίνηση το 0-2, μόλις στο 14’.

Έχοντας πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, οι παίκτες του Άκη Μάντζιου πήγαν στη συνέχεια σε διαχείριση του σκορ – κι εν τέλει το πλήρωσαν. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανασυνταχθούν, είχαν ένα καλό – μα άστοχο – φάουλ του Σον Γκος στο 35’, αλλά κι οι «κίτρινοι» σπατάλησαν δυο ακόμη σημαντικές στιγμές. Αρχικά ο Νίκος Παπαδόπουλος πρόλαβε την ύστατη ώρα τον Ζαμόρα (37’) κι εν συνεχεία το συρτό σουτ του Ρούμπεν Πάρδο (39’) πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αστέρα Τρίπολης.

Στο 40’ οι Αρκάδες χτύπησαν το… καμπανάκι, με τον Ρετζίς Κρέσπι να αστοχεί προ κενής εστίας από τα δυο μέτρα, με τον Χουλιάν Κουέστα εξουδετερωμένο, έπειτα από υπέροχη κούρσα του Νταβίντ Καρμόνα από τα δεξιά. Η προσπάθεια του Νίκου Ζουγλή από την απέναντι πτέρυγα, όμως, έφερε το κερδισμένο πέναλτι για τον Αστέρα, σε ανατροπή του Νίκου Καλτσά από τον Μάρτιν Μοντόγια. Ο Μιριτέλο δε λάθεψε, δίνοντας άλλο… χρώμα στο δεύτερο μέρος.

Κι οι παίκτες του Ράσταβατς μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο β’ ημίχρονο. Μάλιστα, στο 50’ έφτασαν σε δεύτερο γκολ, με εξ επαφής κεφαλιά του Μιριτέλο από κεφαλιά-πάσα του Κρέσπι. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, το VAR έβαλε τις γραμμές και… 2-2 στο 52’, με το 7ο τέρμα του Αργεντινού στο πρωτάθλημα. Οι γραμμές άνοιξαν, χώροι βρέθηκαν, με τον Αστέρα να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 61’. Ο Ζουγλής πίεσε κι έκλεψε την μπάλα από τον Ζαν Ζιλ Εμβοντό, με τον Μουνάφο να πλασάρει από κοντά για το 3-2.

Οι «κίτρινοι», με τις αλλαγές του Ακη Μάντζιου, προσπάθησαν να αντιδράσουν, με την ατομική προσπάθεια του Σουλεϊμάνοφ στο 74’ να βρίσκει δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά. Επτά λεπτά αργότερα το σουτ του Νέβεν Τζούρασεκ ήταν ακόμη πιο απειλητικό ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε και τα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων.

Ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε με το δεξί στο 2024, πλησιάζοντας στον ένα βαθμό τον πέμπτο Άρη, χάρη στο δεύτερο διαδοχικό του «τρίποντο». Από την άλλη, η ομάδα του Μάντζιου έμεινε για δεύτερο σερί ματς δίχως νίκη, δεχόμενη πέντε γκολ στο διάστημα αυτό, βλέποντας την τετράδα να απομακρύνεται.

Διαιτητής: Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μιριτέλο – Οντουμπάτζο, Μπράμπετς.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κάστανο, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης, Καρμόνα, Μουνάφο (90‘+1’ Βαλιέντε), Γκος (74’ Αλάγκμπε), Ζουγλής (75’ Σίτο), Κρέσπι (90’+1’ Χριστόπουλος), Καλτσάς, Μιριτέλο (83’ Μάντζης).

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο, Πάρδο (83’ Ρουπ), Εμβοντό (67’ Σαβέριο), Ζαμόρα (53’ Τζούρασεκ), Σουλεϊμάνοφ, Μοντόγια (83’ Φεράρι), Παναγίδης (46’ Μενέντες), Μορόν.

