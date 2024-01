Παράξενα

Η Ρωσία βομβάρδισε δικό της χωριό... κατά λάθος

Τι ζημιές προκλήθηκαν από τον βομβαρδισμό ενός ρωσικού αεροσκάφος σε δικό τους χωριό.

Ρώσος περιφερειακός κυβερνήτης δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή να ανοικοδομηθούν εννέα σπίτια σ’ ένα χωριό που βομβαρδίσθηκε κατά λάθος από ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος.

Το περιστατικό συνέβη χθες, όταν το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA μετέδωσε επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας ότι ανέφερε μια «αφύσικη εκκένωση πυρομαχικών αεροσκάφους» πάνω από το χωριό Πετροπάβλοφκα στην νότια περιοχή του Βορόνεζ.

Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ δήλωσε ότι εννέα σπίτια θα ανοικοδομηθούν το συντομότερο δυνατόν και ότι επίσης προκλήθηκαν ζημιές σ’ ένα μικρό τοπικό σχολείο, ένα κέντρο τεχνών και ένα διοικητικό κτίριο.

Κανείς δεν σκοτώθηκε, αλλά τέσσερα άτομα υπέστησαν μικροτραυματισμούς ενώ στους κατοίκους παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη, δήλωσε ο Γκούσεφ.

Πέντε αυτοκίνητα κι ένα τρακτέρ επίσης υπέστησαν ζημιές, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα αποζημιωθούν.

«Κανένας από τους κατοίκους δεν θα μείνει αβοήθητος, θα στηρίξουμε τον καθένα με κάθε δυνατό τρόπο», δήλωσε ο Γκούσεφ.

Οι αρχές δεν ανέφεραν τι προκάλεσε το περιστατικό. Ενώ οι ζημιές ήταν περιορισμένες, δημιουργήθηκε ανησυχία στον ρωσικό στρατό που καθώς σημειώθηκε σε μια περίοδο υψηλού συναγερμού στις νότιες περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, η Ρωσία πραγματοποίησε μερικές από τις πιο σφοδρές επιδρομές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία από τότε που εισέβαλλε τον Φεβρουάριο του 2022. Το Σάββατο, στην φονικότερη επίθεση της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου σκοτώθηκαν 25 άνθρωποι στην πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

