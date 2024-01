Κόσμος

Μακελειό στο Ιράν: Το Ισλαμικό Κράτος... “δείχνουν” οι ΗΠΑ (εικόνες)

Για "δάκτυλο" ΗΠΑ και Ισραήλ κάνει λόγο εμμέσως η Τεχεράνη. Επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν. Καταδικάζει την επίθεση η ΕΕ.

Η διπλή έκρηξη η οποία στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 103 ανθρώπων χθες Τετάρτη κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι στην Κερμάν του Ιράν μοιάζει να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια του είδους αυτών που διέπραττε συχνά στο παρελθόν η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), εκτίμησε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

??#BREAKING: HUGE EXPLOSION IN IRAN, AT LEAST 20 CIVILIANS REPORTED DEAD! pic.twitter.com/bVRJcBBNNa — The Saviour (@stairwayto3dom) January 3, 2024

Ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν σχολίασε πως «μοιάζει να επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, του είδους που έκανε το ΙΚ στο παρελθόν, αυτή είναι (...) η υπόθεση εργασίας που κάνουμε εξ όσων γνωρίζω».

Οι δυο εκρήξεις έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Σουλεϊμάνι, η πρώτη σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από τον τάφο του και τη δεύτερη περίπου ένα χιλιόμετρο από την πρώτη, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για 211 τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής.

Ο στρατηγός Σουλεϊμάνι σκοτώθηκε σε πλήγμα αμερικανικού drone κατά διαταγή του αμερικανού τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020.

Σύμβουλος της προεδρίας του Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Πολιτικός σύμβουλος του ιρανού προέδρου κατηγόρησε χθες Τετάρτη τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ πως βρίσκονται πίσω από τις εκρήξεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον 103 ανθρώπων στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι.

«Η Ουάσιγκτον λέει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διαδραμάτισαν κανέναν ρόλο στην τρομοκρατική επίθεση στην Κερμάν, στο Ιράν. Αλήθεια; Η αλεπού δεν μπορεί να μυρίσει τη δική της μυρωδιά», ανέφερε ο Μοχαμάντ Τζαμσιντί μέσω X (του πρώην Twitter). «Μη σφάλλετε. Η ευθύνη για το έγκλημα αυτό βαραίνει το καθεστώς των ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς κι η τρομοκρατία δεν είναι παρά εργαλείο», πρόσθεσε.

20 Tote nach Explosion in Kerman an Ghassem Soleimanis Todestag. Kerman im Zentraliran ist Heimat des fruheren Generals der Qods- Auslandseinheiten der #Iran Revolutionswachter (IRGC). USA hatten ihn am 3. Jan 2020 im Irak durch Drohnenangriff getotet.

pic.twitter.com/8SpDa4zqYU — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) January 3, 2024

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε «παράλογο» οποιονδήποτε ισχυρισμό περί εμπλοκής των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στην επίθεση. Η κυβέρνηση του Ισραήλ, κράτους που είναι ορκισμένος εχθρός του Ιράν, δεν έχει κάνει δημόσια κανένα σχόλιο για την επίθεση ως αυτό το στάδιο.

Επικοινωνία Ερντογάν - Ραϊσί μετά την πολύνεκρη επίθεση

Τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί είχε χθες Τετάρτη το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στη πόλη Κερμάν.

Σε ανακοίνωση Τύπου της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Εμπραχίμ Ραϊσί, «καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση με στόχο αμάχους», δήλωσε ότι «η Τουρκία στέκεται στο πλευρό του Ιράν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας» και ευχήθηκε «υπομονή στον ιρανικό λαό». Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να δράσουν από κοινού στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν εξάλλου να αναβληθεί προγραμματισμένη επίσκεψη του Ιρανού προέδρου στην Τουρκία για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Μπορέλ καταδικάζει την τρομοκρατική ενέργεια

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην κυβέρνηση της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από αυτήν που ο ίδιος περιέγραψε ως «τρομοκρατική» ενέργεια.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι συνομίλησε με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν «για να του εκφράσω συλλυπητήρια μετά τις φρικιαστικές βομβιστικές επιθέσεις στην Κερμάν, οι οποίες σκότωσαν δεκάδες πολίτες».

«Καταδίκασα αυτή την τρομοκρατική επίθεση με τον πλέον σθεναρό τρόπο κι εξέφρασα αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό», πρόσθεσε.

