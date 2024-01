Υγεία - Περιβάλλον

Πτολεμαΐδα - Θάνατος παιδιού: Καταγγελίες από τους γονείς για τους γιατρούς του Νοσοκομείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι χαροκαμένοι γονείς. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του βρέφους. Από τι "έφυγε" το αγγελούδι, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα.

-

Σήμερα θα γίνει η κηδεία του βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης, στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο στην Πτολεμαΐδα.

Το αγοράκι, περιπου 15 μηνών, μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό στην Παιδιατρική Κλινική αργά το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 23:00 και λίγες ώρες μετά κατέληξε.

Η οικογένεια του βρέφους καταγγέλλει πως πήγε άλλες δύο φορές στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί έκριναν ότι το αγοράκι δε χρήζει νοσηλείας και έτσι επέστρεψε στο σπίτι.

Σύμφωνα πάντα με το περιβάλλον της οικογένειας, η πρώτη φορά που επισκέφτηκαν οι γονείς με το βρέφος το νοσοκομείο ήταν το πρωί της Πρωτοχρονιάς, καθώς το παιδί είχε πολύ υψηλό πυρετό. Οι γιατροί τους έδωσαν οδηγίες και τους είπαν να γυρίσουν στο σπίτι.

Το πρωί της επόμενης ημέρας και καθώς ο πυρετός επέμενε, πήγαν ξανά στο νοσοκομείο, ωστόσο και πάλι τους είπαν ότι δε χρειάζεται να γίνει εισαγωγή του.

Το βράδυ της Τρίτης ήταν η τελευταία φορά που πήγαν στο νοσοκομείο και αποδείχθηκε μοιραία καθώς οι γιατροί δε κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του παιδιού.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του παιδιού, προέκυψε ως αιτία θανάτου η βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του βρέφους θα γίνει στην Αλβανία, χώρα από την οποία κατάγεται η οικογένεια.