Κόσμος

Έπσταϊν: Η λίστα με τους διάσημους - “Στον Κλίντον άρεσαν τα μικρά κορίτσια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις εκατοντάδες σελίδες για την πολύκροτη υπόθεση περιλαμβάνονται περίπου 200 ονόματα, μεταξύ των οποίων των πρίγκιπα Άντριου, Μάικλ Τζάκσον και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ. Αναφορά και στον Τραμπ.

-

Εκατοντάδες σελίδες εγγράφων από μια αγωγή που σχετίζεται με τον κατηγορούμενο για σεξουαλική διακίνηση Τζέφρι Έπσταϊν είδαν την Τετάρτη το φως της δημοσιότητας. Στις 943 σελίδες των εγγράφων περιλαμβάνονται σχεδόν 200 ονόματα.

Το πολυδιαφημισμένο πλήθος εγγράφων δεν φάνηκε να αποκαλύπτει πολλά νέα στοιχεία για τον Έπσταϊν και τους πελάτες του. Ωστόσο, περισσότερα έγγραφα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα από 100 άτομα που κατονομάζονται, ορισμένοι κατηγορούνται για αδικήματα, ενώ άλλοι στα δικαστικά έγγραφα προβάλλουν ισχυρισμούς ή είναι πιθανοί μάρτυρες.

Ο Έπσταϊν είχε πολλές διασυνδέσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων πρώην προέδρων των ΗΠΑ, ξένων πρωθυπουργών και του πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας. Επίσης γνώριζε αστέρες του Χόλιγουντ, κορυφαίους ακαδημαϊκούς, ανθρώπους στη βιομηχανία του μόντελινγκ και της μόδας και άλλα δημόσια πρόσωπα. Μερικά από τα ονόματα ήταν προηγουμένως γνωστά με άλλα μέσα, παρόλο που αποκρύπτονταν από το κοινό στη μήνυση. Πολλά από τα ονόματα ανήκουν σε άτομα που δεν έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα.

Μπιλ Κλίντον, πρίγκιπας Άντριου. Μάικλ Τζάκσον και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ

Η δημοσίευση περιλαμβάνει αναφορές στην Τζοάνα Σόμπεργκ (Johanna Sjoberg), η οποία ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Άντριου έπιασε το στήθος της ενώ καθόταν σε έναν καναπέ μέσα στο διαμέρισμα του Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν το 2001.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ισχυρισμοί της γραμματέας του Έπσταϊν είναι «κατηγορηματικά αναληθείς». Η Σόμπεργκ, της οποίας η κατάθεση αποσφραγίζεται για πρώτη φορά, δούλευε για τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μερικές φορές την πίεζε να ξεπεράσουν τα όρια κάνοντας σεξουαλικά μασάζ.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με τα αρχεία, η Τζοάνα Σόμπεργκ κατέθεσε ότι ο Έπσταϊν της είπε κάποτε ότι στον Κλίντον «αρέσουν τα μικρά», αναφερόμενη σε κορίτσια. Ο κ. Κλίντον είχε σχέση με μια 22χρονη ασκούμενη στον Λευκό Οίκο ενώ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Σόμπεργκ κατέθεσε επίσης ότι είχε γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον στην έπαυλη του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν μαρτυρία από την Μάξγουελ που επιβεβαιώνει ότι ο Κλίντον ταξίδεψε στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν, αλλά δεν ήξερε πόσες φορές.

Ο κ. Κλίντον ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν σε ανθρωπιστικά ταξίδια στην Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εκείνη την εποχή επαίνεσε τον Έπσταϊν ως αφοσιωμένο φιλάνθρωπο, αν και είπε ότι αργότερα διέκοψε τις σχέσεις μαζί του.

Όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν, οι εκπρόσωποι του κ. Κλίντον αναφέρθηκαν σε δήλωση που εξέδωσε το 2019 λέγοντας ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ένα αξιοσημείωτο νέο όνομα είναι ο διάσημος Αμερικανός ταχυδακτυλουργός Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε έφηβο μοντέλο και περιγράφεται στα έγγραφα ως φίλος του Έπσταϊν. Ο μάγος δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι ανάρμοστο που σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

Η αναφορά στον Τραμπ

Στην κατάθεσή της, η Τζοάνα Σόμπεργκ θυμήθηκε επίσης μια φορά που ήταν με τον Έπσταϊν σε ένα από τα αεροπλάνα του και οι πιλότοι τους ενημέρωσαν ότι έπρεπε να προσγειωθούν στο Ατλάντικ Σίτι. Ο Έπσταϊν τότε πρότεινε να επικοινωνήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τζέφρι είπε, ωραία, θα καλέσουμε τον Τραμπ και θα πάμε – δεν θυμάμαι το όνομα του καζίνο, αλλά – θα πάμε στο καζίνο», είπε η Τζοάνα Σόμπεργκ.

Η Τζοάνα Σόμπεργκ αργότερα είπε στην κατάθεσή της ότι δεν έκανε ποτέ μασάζ στον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν κατηγορείται για αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν στα έγγραφα.

Δισεκατομμυριούχοι, κομμωτές και δικηγόροι

Άλλα ονόματα που αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη ήταν ο δισεκατομμυριούχος Γκλεν Ντούμπιν και ο πρώην ιδιωτικός σεφ του Rinaldo Rizzo. Έγγραφα που κυκλοφόρησαν προηγουμένως αποκάλυψαν ότι ο Rizzo ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ επισκέφτηκαν κάποτε το σπίτι του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου επενδυτή με μια 15χρονη Σουηδή, η οποία του είπε ότι το ζευγάρι της ζήτησε σεξ και ότι της είχαν πάρει το διαβατήριο.

Άλλοι που αναφέρονται περιλαμβάνουν τον Tony Figueroa, ιδρυτή της Limited Brands και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Victoria's Secret, Lex Wexner, και κατηγόρους του Epstein όπως η Johanna Sjoberg και η Annie Farmer.

Ένα μέρος των εγγράφων κατηγορούσε τον Τζέφρι Έπσταϊν ότι ανάγκασε ένα ανήλικο κορίτσι να έχει φερόμενες σεξουαλικές σχέσεις με τον εξέχοντα δικηγόρο Άλαν Ντέρσοβιτς. Το κορίτσι φέρεται να αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Ντέρσοβιτς στη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη, το Μεξικό, τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και σε ιδιωτικά αεροπλάνα, αναφέρουν τα έγγραφα. Ο Ντέρσοβιτς φέρεται επίσης να ήταν μάρτυρας της σεξουαλικής κακοποίησης άλλων ανηλίκων από τον Epstein και αρκετούς άλλους.

Η Τζοάνα Σόμπεργκ κατέθεσε επίσης ότι άκουσε τον εργοδότη της να καλεί κάποιον για να βρει κορίτσια στη Χαβάη για να τα στείλει στον κομμωτή διασημοτήτων Frederic Fekkai.

Αυτό είναι το πρώτο πακέτο εγγράφων που αποσφραγίζεται ως μέρος δικαστικής απόφασης της 18ης Δεκεμβρίου, ενώ αναμένονται περισσότερα ως μέρος της παραγγελίας.

Η αποκάλυψη των ονομάτων είναι μέρος αγωγής συκοφαντικής δυσφήμισης από το 2015. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, γνωστή και ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς, είχε κινηθεί δικαστικά κατά της καταδικασμένης για σωματεμπορία Γκισλέιν Μάξγουελ, στενής φίλης του Έπσταϊν που ουσιαστικά προμήθευε σε αυτόν και τους φίλους του ανήλικες.

Τα πρόσφατα αποσφραγισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν αρχεία όπως καταθέσεις από τις Μάξγουελ και Τζιούφρε. Μερικά από τα σχεδόν 200 άτομα που ήταν προηγουμένως γνωστά ως "J Doe" στα δικαστικά έγγραφα έχουν ταυτοποιηθεί. Αλλά άλλα ονόματα έχουν παραμείνει σφραγισμένα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε παιδιά-θύματα.

Όταν διέταξε τη δημοσιοποίηση της λίστας, η δικαστής της Νέας Υόρκης Λορέτα Πρέσκα είπε ότι πολλοί από τους κατονομαζόμενους στη μήνυση είχαν ήδη αναγνωριστεί από τα μέσα ενημέρωσης ή στην ποινική δίκη της Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για σωματεμπορία και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή. Τονίζεται όμως ότι τα ονόματα των κατηγόρων που ήταν κάτω των 18 ετών θα παραμείνουν ανώνυμα.

Η συμπερίληψη στα έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί πρόσφατα δεν αποτελεί ένδειξη αδικοπραγίας ή παραβίασης του νόμου. Τα ονόματα ορισμένων θυμάτων παραμένουν διασκευασμένα λόγω της ευαίσθητης φύσης των εγκλημάτων, σύμφωνα με τα δικαστήρια, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για λειτουργία κυκλώματος σεξουαλικής διακίνησης στο οποίο φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες ανήλικα κορίτσια.

Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε στη φυλακή ενώ περίμενε τη δίκη. Οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη κατήγγειλαν την Μάξγουελ για κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση που αφορούσε πολλά θύματα. Καταδικάστηκε το 2021.

Δειτε όλα τα έγγραφα με τις αναφορές στα ονόματα:





Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαΐδα - Θάνατος παιδιού: Καταγγελίες από τους γονείς για τους γιατρούς του Νοσοκομείου (βίντεο)

Καλαμαριά - Εξαφάνιση εγκύου: Αγωνία για την 41χρονη

Η πιο ακριβή 11αδα στον κόσμο αξίζει 1,31 δις ευρώ!