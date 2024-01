Τεχνολογία - Επιστήμη

Tetris: 13χρονος τερμάτισε το βιντεοπαιχνίδι.. εντυπωσιάζοντας τους πάντες (βίντεο)

Ο 13χρονος πέτυχε το ακατόρθωτο, καθώς "τερμάτισε" όλες τις πίστες στο βιντεοπαιχνίδι Tetris. Τι είπε για το "κατόρθωμα" του.

(Πηγή εικόνας: YouTube/Blue Scuti)

Ένας 13χρονος από την Οκλαχόμα φαίνεται ότι κατάφερε τελικά το ακατόρθωτο: νίκησε το Tetris.

Ο Ουίλις Γκίμπσον πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο επίπεδο 157 του κλασικού βιντεοπαιχνιδιού σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

«Θα λιποθυμήσω, δεν αισθάνομαι τα δάχτυλά μου», δήλωσε ο Γκίμπσον αφού το επίτευγμά του έκανε το παιχνίδι να «κρασάρει», σε viral βίντεο που ανάρτησε στο YouTube υπό το ψευδώνυμο «Blue Scuti».

Από το 1985, που το Tetris δημιουργήθηκε από έναν Σοβιετικό μηχανικό μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 200 επίσημες παραλλαγές του σε τουλάχιστον 70 συστήματα, κάτι που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες. Η έκδοση για κινητά που ανέπτυξε η Electronic Arts και κυκλοφόρησε το 2006 έχει πωληθεί 100 εκατομμύρια φορές, καθιστώντας το το τρίτο σε πωλήσεις βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών, σύμφωνα με περσινή έκθεση της Hewlett Packard.

Ο ίδιος ο δημιουργός έχει δηλώσει ότι κόλλησε αμέσως μετά τη δημιουργία του παιχνιδιού. «Δεν μπορούσα να σταματήσω να παίζω αυτή την πρωτότυπη έκδοση, επειδή ήταν πολύ εθιστικό να συναρμολογώ τα σχήματα», δήλωσε ο Αλεξέι Παζίτνοφ στο CNNi το 2019.

Μετά τη δημιουργία του, το Tetris εξαπλώθηκε γρήγορα και παραμένει δημοφιλές, τόσο πολύ μάλιστα που η ιστορία της δημιουργίας του την εποχή του Ψυχρού Πολέμου μετατράπηκε πέρυσι σε ταινία.

Όπως αναφέρει το αμερικάνικο CNN, ενώ άλλα βιντεοπαιχνίδια σήμερα προσφέρουν μυθιστορηματική πλοκή, εκατοντάδες χαρακτήρες, κινηματογραφικής ποιότητας γραφικά, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η απλότητα του Tetris – να συμπληρώνεις πλήρεις σειρές από τουβλάκια διαφορετικών σχημάτων που πέφτουν από το πάνω μέρος της οθόνης – είναι αυτό που το κράτησε δημοφιλές για δεκαετίες.

«Είναι τόσο καλά σχεδιασμένο και τόσο γοητευτικό για τόσες πολλές γενιές παικτών. Παρουσιάζει συνεχώς μια σειρά από νέες προκλήσεις που ακόμη και οι masters δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν», δήλωσε στο CNNi ο ειδικός και σύμβουλος βιντεοπαιχνιδιών Σκοτ Στάινμπεργκ.

